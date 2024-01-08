فرق الإنقاذ السلوفينية تنقذ محاصرين من الأمطار الغزيرة غربي البلاد

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تعرض خمسة أشخاص للمحاصرة داخل كهف جنوب غربي سلوفينيا، غير قادرين على مغادرته بسبب ارتفاع منسوب المياه الناجمة من هطول أمطار غزيرة؛ ما أدى إلى سد طريق الخروج.

وقالت السلطات - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الأحد - إن من بين المحاصرون، أسرة مكونة من ثلاثة أفراد ومرشدين اثنين وجميعهم بحالة جيدة، وكانوا قد دخلوا الكهف في وقت مبكر السبت لإجراء جولة في النظام الكهفي الذي يمتد على مسافة 8 كيلومترات مع سلسلة من البحيرات تحت الأرض.

وأفادت فرق الإنقاذ السلوفينية بأن الغواصين قد تمكنوا من الوصول إلى المجموعة ونقلوهم إلى مكان آمن مخصص لمثل تلك حالات الطوارئ، كما أنشأوا مأوى دافئًا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى تنخفض مستويات المياه.