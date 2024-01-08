"حياة كريمة" تغطى قرى شمال كوم أمبو بأسوان وتضعها على خريطة التنمية.. صور

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى محافظة أسوان، تستهدف المبادرة الرئاسية 39 وحدة محلية قروية رئيسية و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية، كما تستعد الدولة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لإعلان عدد من قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى كقرى نموذجية، وذلك عقب الانتهاء من جميع المشروعات الخدمية بها.

ومن القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى قرى أبو عيد وجعفر الصادق والحجندية والشطب وسلوا وعزبة على سليمان الواقعة شمال مركز كوم امبو لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتضم هذه القرى نحو 40 ألف نسمة، وتم حتى الآن الإنتهاء من 12 مشروع بنسبة 100 % منهم 7 مدارس مابين إحلال كلى وصيانة، ومركز للشباب، ومجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بسلوا بحرى، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، وتشغيله تجريبيا والمجمع يتضمن " مركز تكنولوجى وسجل مدنى ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومكتب بريد وشهر عقارى وحدة محلية ومجلس محلى، ويخدم كافة القرى المجاورة، وبدأ فى تقديم خدماته للمواطنين بالفعل.

وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ووحدات الإسعاف والإطفاء، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة بمجلس قروى سلوا بحرى بمركز كوم أمبو تنفيذ 4 مشروعات بنسب تراوحت ما بين 90- 97% ممثلة فى المجمع الزراعى، والعمارات السكنيه، و2 مركز للشباب، بالإضافة إلى أنه جارى العمل فى 6 مشروعات تراوحت نسب تنفيذهم من 45 إلى 88% وهى مشروع الصرف الصحى والوصلات المنزلية، وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء، وتبطين الترعة، و2 مركز للشباب، كما تشمل المشروعات مركز شباب الشطب، وإنشاء نقطة إسعاف سلوا بحرى، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق وأيضاً مشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق، ومشروع إنشاء العمارات السكنيه بالحجنديه بإجمالى 17 عمارة تضم 136 وحدة سكنية وأيضاً 136 حظيرة للمواشى والطيور، فضلاً عن مشروع إنشاء المجمع الزراعى بسلوا بحرى ويتضمن "وحدة طب بيطرى وجمعية زراعية ومركز إرشاد زراعى" لتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين.

جدير بالذكر أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وتستهدف 39 وحدة محلية قروية رئيسية و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه من بين المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، مؤكدًا على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى عالى من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من 1165 مشروع حتى الآن، ويتم تشغيلهم تدريجياً ودخولهم الخدمة ليجنى المواطنين من أبناء المحافظة ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التى حققتها وتحققها المبادرة، والتى ساهمت بشكل مباشر فى تحويل القرى إلى قرى كاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها.