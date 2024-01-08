توريد أطنان من القصب داخل مصنع سكر أرمنت فى الموسم الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" انطلاق أكثر من 1655 عامل وموظف داخل مصنع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، فى الموسم الجديد لاستقبال أطنان قصب السكر المتوقع وصولها لأكثر من مليون طن من حول المحافظة، حيث لاحت الفرحة والسعادة بين العاملين بالمصنع مع بدء الموسم الجديد.

ومن جانبه أكد الكيميائي إسماعيل حسين فؤاد رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت ، على أن المصنع يضم أكثر من 1655 عامل وتبلغ الطاقة الإنتاجية أكثر من 150 ألف طن سكر سنوياً، كما تصل الطاقة التخزينية لأكثر من 100 ألف طن سكر، موضحاً إنه من المقرر أن يستقبل مصنع سكر أرمنت فى موسم عصير قصب السكر، ما يقرب من مليون ومائة وخمسين ألف طن من قصب السكر كل عام، وينتج ما يقرب من مائة وعشرة ألف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، وما يقرب من خمسين ألف طن من المولاس.

وأوضح مدير مصنع سكر أرمنت، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنهاء استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين يكون لهم دور كبير سنويًا فى إنجاح الموسم هذا العام، وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملون مع موسم القصب ويلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة، موضحاً أن إدارة المصنع أجرت الصيانة الدورية بالكامل لكافة المعدات والماكينات والعصارات، كما تمت توسعة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج، وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.

ومن الجدير بالذكر إنه تطورت صناعة السكر من القصب في مصر بصورة كبيرة مؤخراً، حيث إنه فى عام 710 ميلادى تمت بداية زراعة وصناعه قصب السكر، وفى عام 1818 قام محمد على باشا بإنشاء مصنع ملوي بالمنيا بطاقة 1350 كجم سكر/يوم، وفى عام 1834 تم إنشاء مصنعين بالروضة وساقية موسي بالمنيا، وفى عام 1848 إنشاء أربعة مصانع في أبو النمرس بالجيزة ومدينة المنيا والضبعة وفرشوط بقنا، وفى عام 1868 قام الخديوي إسماعيل بإنشاء 18 مصنع، وعام 1869 تم إنشاء مصنع أبو قرقاص ومصنع سكر أرمنت بالأقصر.