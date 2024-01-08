تعرف على المشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة" في قرية البطاخ بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية كل يوم جديد فبعد الإنتهاء من قرية ام دومة وإعلانها أول قرية نموذجية عقب إفتتاح الرئيس السيسى لها ومن بعهدها قرية بنى حميل التي تعد ثان قرية نموذجية تنتظر الإفتتاح جاءت قرية البطاخ بمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، لتعلن عن نفسها كثالث قرية أنهت كل مشروعاتها.

اليوم السابع من يقدم من خلال البوم الصور أهم مشروعات القرية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة حيث تضم القرية عددا من المشروعات: -

1 - مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%،

2 - نقطة إسعاف "البطاخ"، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، نموذج 1 سيارة، وتخدم قرية البطاخ والقرى المجاورة، وقد بدأت في تقديم خدماتها للمواطنين بالفعل.

3 - مركز طب الأسرة بالقرية، حيث ينتظر وصول الأجهزة والفرش تمهيدا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

4 - محطة رفع صرف صحى البطاخ بطاقة 3100 متر مكعب/يوم.

5 - مركز تنمية الأسرة والطفل التابع للتضامن الاجتماعي.

6 - رصف محيط المشروعات الخدمية بالقرية.

7 - مجمع الخدمات الزراعية" بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ المجمع في تقديم خدماته الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين