تعرف على القيادة الآمنة أثناء ظهور دورانات بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد

وضع قانون المرور الحالى طبقا للمادة (57) من القانون قواعد السير فى تقطاعات ودورانات الطرق ل منع وقوع الحوادث ، حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات السير، وتكون الأولوية فى المرور كالآتى:

- للمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطريق فرعى.

- للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى، وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية.

- للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات.

- للمركبات التى دخلت فى التقاطع.

- المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة.

- عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطىء.