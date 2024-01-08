الكنيسة تحتفل بعيد الغطاس 19 يناير الجارى

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد يوم 19 يناير الجارى، حيث يطلق عليه العديد من المسميات منها: عيد الظهور الإلهى ،عيد العماد، كما يتمثل الغطاس فى عصرنا الحالى بالمعمودية، حيث يتم تغطيس الطفل بالماء بعد أن يتجاوز الأربعين يوما من ولادته.

وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قداس عيد الغطاس يبدأ ليلة العيد، حيث يوجد به قداس باكر والقداس الإلهى، وينتهى بعد الساعة 12 منتصف الليل.

وأكد أن العيد يبدأ بعد الساعة 12 منتصف الليل" الأقباط صائمين صوم برامون الغطاس، وهوصوم انقطاعى تماما ويكسرون الصيام اليوم"، وتابع: الطعام في العيد قلقاس وبرتقال وقصب السكر، حيث تقوم العائلات بتفريغ البرتقال من الداخل وعملها فانوس وهى من العادات الجميلة للأسر القبطية".

ويستمر طقس عيد الغطاس لمدة 3 أيام، حيث تقيم الكنائس القداس كل كنيسة حسب ظروفها، حيث يصلى أقباط من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة التاسعة، فيما تقيم كنائس أخرى قداسها من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، وبعد القداس ينصرف المصلون، على أن يعود الاقباط للصيام يوم الجمعة عن السمن واللبن والبيض واللحوم.