الإحصاء: واردات مصر من القمح تسجل 189 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

تراجعت الواردات المصرية من القمح في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الواردات المصرية منها نحو 189 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 682 مليون دولار في شهر أكتوبر عام 2022، بتراجع بلغ 493 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت 72%.

وجاءت واردات القمح ضمن قائمة السلع التي تراجعت في شهر أكتوبر الماضي، والتي شملت واردات مصر من المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 392 مليون دولار، مقابل 268 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 46%، بالإضافة إلى واردات النحاس ومصنوعاته وبلغت قيمتها 154 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 100 مليون دولار في أكتوبر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 54.3%، إلى جانب واردات خامات الحديد ومركزاتها وسجلت 106 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 80 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022 بنسبـة زيادة بلغت 32.8٪.

وإجمالا سجلت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.15 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 3.78 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 16.6٪، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 18٪، حيث بلغت 6.38 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.