إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام مقطورة بسيارة أجرة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مساء أمس الأحد، إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارة أجرة ومقطورة قصب سكر على كوبرى نجع أبو عوض بمنطقة أرمنت الحيط، وتم نقل المصابين الأربعة لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ومقطورة قصب سكر على كوبرى نجع أبو عوض بمنطقة أرمنت الحيط، مما أسفر عن إصابة كل من "محمود.ح.ع" 28 سنة، و"محمد.ص.ج" 35 سنة، و"عمر.أ.م" 38 سنة، و"السيد.ا.ح" 57 سنة، مصابين بكدمات وكسور متفرقة، وتم على الفور نقل المصابين الأربعة لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد شهدت منطقة ميدان العوامية بمدينة الأقصر، حادث إصطدام دراجتين ناريتين نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة شابين بكدمات وكسور، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بنقل الشابين "جون.م.ا" 25 سنة، مصاب بكسر فى الركبة والقدم اليمنى، و"علاء.م.ا" 31 سنة مصاب بكسر ونزيف في القدم اليمنى، نتيجة حادث إصطدام دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة بمنطقة ميدان العوامية، وتم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.