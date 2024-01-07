9 فرص استثمارية توفرها شمال سيناء لإنشاء مشروعات خدمية وترفيهية

شمال سيناء ـ محمد حسين

حددت محافظة شمال سيناء، 9 مشروعات تمثل فرصاً استثمارية، أصبحت جاهزة لاستقبال المستثمرين وأصحاب المشروعات من الشباب والرواد الراغبين في الاستفادة من مقومات منوعة صالحة للاستثمار ب شمال سيناء

تتضمن المشروعات المتاح الاستثمار فيها، إقامة مشروعات خدمية سياحية ترفيهية، ومشروعات إنتاج داجني وتصنيع أعلاف، ومشروعات تقديم خدمات على الطرق السريعة ومسارات العبور الرئيسية، إضافة لمشروعات الإنتاج الصناعي المنوعة.

توزعت المشروعات المقترحة بمناطق ومدن الحسنة ونخل بوسط سيناء والعريش وبئر العبد على ساحل شمال سيناء، وهي بحسب ما ورد في بيانات فرص الاستثمار الصادرة عن محافظة شمال سيناء:

ـ مركز حضاري تجاري استثماري (أرض الكرنتينا)، وهو موقع أرض فضاء مسورة، تتوسط طريقي الحركة الرئيسية بالعريش الطريق الدولي الساحلي وطريق الشاطئ داخل كردون مدينة العريش.

ـ مركز ترفيهي خدمي تجاري عالمي داخل كردون مدينة العريش، بموقع مميز تقع ما بين ساحل البحر والطريق الدولي بمنطقة المساعيد بالعريش.

ـ مركز لوجستي الخدمات النقل والحركة الدولية على مسار الطريق الدولي "السويس نخل نويبع "، داخل كردون مدينة نخل بوسط سيناء، والمنطقة تحتاج إلى مركز لوجستي، وخصص أن يكون مكوناً من مخازن وثلاجات واستراحات وورش إصلاح سيارات، حيث يعبر أكثر من 2000 شاحنة شهريا على مساحة 500 فدان

ـ محطة لتعبئة أسطوانات غاز بمنطقة الحسنة بوسط سيناء، على مساحة 20 الف م2 ، داخل حدود المنطقة الصناعية بوسط سيناء، والمنطقة بحاجة إلى إقامة محطة تعبئة أسطوانات الغاز في مركز ومدينة الحسنة بقرية بغداد بوسط سيناء، لتوفير الخدمة لمنطقة وسط سيناء، والتجمعات التنموية الجاري إنشاؤها وكذا الخدمة منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، والسعة التخزينية المقررة لهذه المحطة 40 طناً.

ـ مجمع المشروعات الإنتاج الداجني بمنطقة "جعل وأم الرويسات" بئر العبد على مساحة 500 فدان، وهو مشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات امهات تسمين ، معامل تفريخ، محطات بداري تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف، نظرا لأن المنطقة بحاجة إلى إقامة مشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات امهات تسمين ، معامل تفريخ محطات بداري تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف .

ـ مجمع المشروعات الإنتاج الداجني بمنطقة" وادي حريضين - السر والقوارير"، بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، وخصصت له مساحة 500 فدان.

ـ مجمع المشروعات الإنتاج الداجني بمنطقة "أبو عويقيلة - السر والقوارير" بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء على مساحة 500 فدان.

ـ مجمع المشروعات الإنتاج الداجني بنخل بوسط سيناء، حيث المنطقة مجهزة لإقامة مشروع إنتاج داجني متكامل، يشتمل على محطات بداري تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف.

ـ المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد، يوجد بها عدد 96 قطعة جاهزة للاستغلال بمساحات من 2000 إلى 6000 م2 ، والصناعات المتاحة لتوفيرها تتنوع ما بين الغذائية والصناعات الخشبية والكيماوية، وإنتاج مواد بناء.