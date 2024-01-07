7 معلومات عن مكتبة مصر العامة قبل افتتاحها فى عيد أسوان القومى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تستعد محافظة أسوان للاحتفال بالعيد القومى، 15 يناير، والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح مشروع السد العالى 1971، ومع هذه الذكرى تستعد أسوان لافتتاح العديد من المشروعات منها مكتبة مصر العامة، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المكتبة، تعرف عليها:

1. يعد مشروع مكتبة مصر العامة منارة ثقافية وفنية وعلمية وصرح تنويرى.

2. يتم إنشاء مكتبة مصر العامة لأول مرة فى أسوان.

3. يتم وضع اللمسات النهائية لافتتاح المشروع بالتزامن مع عيد أسوان القومى.

4. بلغت تكلفة إنشاء المكتبة نحو 68 مليون جنيه.

5. وتقع على مساحة 3250 م2.

6. تتكون من ثلاثة أدوار.

7. تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الاتصالات والمعلومات، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلاً عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى.



المكتبة من الداخل



المكتبة



داخل المكتبة



فيديو 1



فيديو 2



محتويات المكتبة



مسرح المكتبة



مكتبة مصر العامة