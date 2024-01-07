كتبت إيناس البنا

مع انخفاض درجات الحرارة وحلول الطقس البارد، قد يعتمد البعض على استخدام وسائل التدفئة المختلفة من ارتداء ملابس ثقيلة إلى البقاء داخل المنزل والاعتماد على استخدام الدفاية داخل الغرف.

تعتبر تدفئة الغرف ضرورية في ذروة فصل الشتاء، ولكن لها أيضًا بعض الآثار الجانبية على الصحة، يمكن تجنب الاثار الجانبية أثناء استخدامها بانتظام من خلال اتباع النصائح التالية وفقًا لموقع "healthsite".

5 نصائح لتجنب الآثار الجانبية للدفاية في الشتاء شرب الماء باستمرار تعمل مدافئ الغرفة على امتصاص الرطوبة من الهواء وتجعله جافًا جدًا، كما أنه سوف يجفف جسمك، لذلك، من الضروري أن تشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك.

احتفظ بكوب من الماء بجانب المدفأة إذا احتفظت بكوب أو وعاء من الماء في أحد أركان الغرفة، فسيكون بمثابة جهاز تبخير وسيحافظ على مستوى الرطوبة في الغرفة، بهذه الطريقة لن يصاب جلدك وجسمك بالجفاف الشديد، ولكن هذا ليس بديلاً عن شرب الماء للبقاء رطبًا.

استخدم درجة حرارة مناسبة قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة الغرفة إلى شعورك بعدم الراحة والجفاف، استخدم درجة الحرارة الصحيحة التي تناسبك.

لا تبقى المدفأة تعمل طوال الليل يجب عليك استخدام المدفأة داخل غرفتك وقت استيقاظك فقط وإيقاف تشغيله قبل النوم، لا تستخدمه طوال الليل، فهذا الأمر ليس صحيًا وسيؤدي إلى جفاف شديد، ويمكن أن يتسبب في حدوث اختناق.