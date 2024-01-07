4 هرمونات تؤثر على انتظام الدورة الشهرية.. تعرفى عليها

تتقلب الهرمونات أثناء الدورة الشهرية في كل مرحلة من مراحلها ويمكن، أن تؤثر ليس فقط على الجسم ولكن أيضًا على العقل وصحة الدورة الشهرية بشكل عام بعدة طرق، وذلك وفقا لموقع healthshots.
هناك 4 مراحل من الدورة الشهرية، ترتبط كل منها بإفراز هرمونات معينة وأداء وظائف مميزة، وهما:
- المرحلة الجريبية
تبدأ في اليوم الأول من الدورة الشهرية وتستمر حتى نهاية الإباضة خلال هذه المرحلة، يتم إطلاق الهرمونات المحفزة من جريب الغدة النخامية، ما يساعد في إنتاج البويضات، و يتم أيضًا إطلاق هرمونات الاستروجين لإعادة بناء بطانة الرحم.
- مرحلة الدورة الشهرية
تبدأ في اليوم الأول وتستمر حتى يتوقف تدفق الدم، ويتخلص الجسم من بطانة الرحم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون، مما يسبب انخفاض الطاقة وتقلب المزاج، ثم يقوم الرحم بتجديد بطانته، وينتج المبيضان بصيلات تحتوي على البويضات.
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