4 هرمونات تؤثر على انتظام الدورة الشهرية.. تعرفى عليها

كتبت فاطمة ياسر

تتقلب الهرمونات أثناء الدورة الشهرية في كل مرحلة من مراحلها ويمكن، أن تؤثر ليس فقط على الجسم ولكن أيضًا على العقل وصحة الدورة الشهرية بشكل عام بعدة طرق، وذلك وفقا لموقع healthshots.

هناك 4 مراحل من الدورة الشهرية، ترتبط كل منها بإفراز هرمونات معينة وأداء وظائف مميزة، وهما:

- المرحلة الجريبية