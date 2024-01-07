3 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلى استهدف خان يونس جنوبى قطاع غزة

كتب سمير حسنى

أعلنت فصائل فلسطينية قصف قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي.

في غضون ذلك، أسفر قصف إسرائيلي لخان يونس جنوبي قطاع غزة عن 3 شهداء ومصابون.

واقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، نقلا عن القاهرة الإخبارية.