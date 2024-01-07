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3 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلى استهدف خان يونس جنوبى قطاع غزة

الأحد، 07 يناير 2024 10:23 ص
3 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلى استهدف خان يونس جنوبى قطاع غزة اهالي غزة
كتب سمير حسنى

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أعلنت فصائل فلسطينية قصف قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي.

في غضون ذلك، أسفر قصف إسرائيلي لخان يونس جنوبي قطاع غزة عن 3 شهداء ومصابون.

واقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

 







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