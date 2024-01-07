"ياعم روحنى".. مجازر الاحتلال مازالت مستمرة فى حق الأطفال بغزة (فيديو)

كتب آسر أحمد

مازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته الغاشمة في حق المدنيين داخل قطاع غزة، ويستمر في تنفيذ خطته الصهيونية في الإبادة الجماعية داخل القطاع، وفي مقطع فيديو جديد يظهر من خلاله أحد الأطفال الذي يتعرض لحروق كبيرة وإصابات بالغة إثر القصف الغاشم من الطيران الإسرائيلي.

وظهر الطفل الذي لم يتخطي السبع سنوات في الفيديو وهو يبكي بشدة، مطالبا أحد المتواجدين بايصاله للمنزل، دون أن يدري حجم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل كبير عبر منصات السوشيال الميديا المختلفة.

وبعد ساعة من أنباء استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح الأكبر حمزة، في غارة إسرائيلية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر تفاعل لحمزة مع صورة لوالده على مواقع التواصل.

وكتب حمزة الدحدوح تحت صورة لوالده: "إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا ما صبرت".

أما آخر حالة وضعها قبل ساعة من استشهاده وهي: أكفان شهداء في غرفة موتى.. وقبلها رثاء لحارة في غزة التي صارت مدينة أشباح.