"ياعم روحنى".. مجازر الاحتلال مازالت مستمرة فى حق الأطفال بغزة (فيديو)

مازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته الغاشمة في حق المدنيين داخل قطاع غزة، ويستمر في تنفيذ خطته الصهيونية في الإبادة الجماعية داخل القطاع، وفي مقطع فيديو جديد يظهر من خلاله أحد الأطفال الذي يتعرض لحروق كبيرة وإصابات بالغة إثر القصف الغاشم من الطيران الإسرائيلي.

وظهر الطفل الذي لم يتخطي السبع سنوات في الفيديو وهو يبكي بشدة، مطالبا أحد المتواجدين بايصاله للمنزل، دون أن يدري حجم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل كبير عبر منصات السوشيال الميديا المختلفة.

💔🇵🇸 Was he a “Hamas TERRORIST” too @benshapiro? https://t.co/LiZ6H9MPGz