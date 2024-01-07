وذكرت قناة " الحرة " الأمريكية ، أن وزير الخارجية الأمريكي من المقرر أن يزور خلال جولته كلا من قطر والإمارات والسعودية والضفة الغربية وإسرائيل الذي يركز خلالها على منع اتساع رقعة الصراع.