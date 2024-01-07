اليوم السابع
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وزيرة البيئة: المصريون نسيج واحد يجمعهم وطن وآمال واحدة فى بناء مصر

الأحد، 07 يناير 2024 11:07 ص
وزيرة البيئة: المصريون نسيج واحد يجمعهم وطن وآمال واحدة فى بناء مصر وزيرة البيئة تهنئى البابا تواضروس الثاني
كتبت ــ منال العيسوى

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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقدمة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مُتمنية من الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على قداسته، وجميع الأخوة الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا وشعبنا الخير والأمن والسلام.
 
وأكدت وزيرة البيئة، أن الشعب المصري نسيج واحد؛ يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مصر ، راجيةٍ من الله عز وجل أن يكون العام الجديد هو عام التقدم واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة، مثنية على التعاون المثمر مع قداسة البابا تواضروس الثانى فى تعزيز دور الكنيسة فى الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، متمنية من الله أن يمتع قداسته بموفور الصحة والعافية.






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