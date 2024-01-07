وزارة العمل: صندوق إعانات الطوارئ صرف 2 مليار و240 مليون جنيه لدعم العمال

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم والمستشار الإعلامى باسم وزارة العمل، إنه رغم التحديات، لم تقف الدولة بقيادة الرئيس السيسى، مكتوفة الأيادى فى حماية ورعاية "جنود الإنتاج"، مؤكدا أنه كان ولا يزال رغم التحديات، صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، ذراع للدولة فى هذا الاتجاه، ونموذج يحتذى به فى "الحماية الاجتماعية"

وأشار خضر، إلى أن وزير العمل حسن شحاتة أعلن مؤخرا أن هذا "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023،ما يقرب من مليارين و240 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 423 ألفا و523 عاملًا يعملون فى 3970 منشأة، منهم 35 مليونًا، و37 ألفا لـ4500 عامل، خلال العام 2023 فقط، كإعانات أجور، وقت التحديات التى هددت، وتهدد العالم أجمع.

وكانت قد قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال عام 2023، بصرف إعانات طوارئ لـ 4 منشآت يعمل بها 4 آلاف و791 عاملاً، بمبلغ 35 مليونا و97 ألف جنيه، من بينهم المؤسسة الثقافية العمالية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص والعام المتعثرة فى أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعى.