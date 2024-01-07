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وزارة العمل تعلن عن 600 وظيفة بشركة أمن بمرتبات تصل لـ13 ألف جنيه شهريا

الأحد، 07 يناير 2024 04:00 ص
وزارة العمل تعلن عن 600 وظيفة بشركة أمن بمرتبات تصل لـ13 ألف جنيه شهريا وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل، خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص، عن توافر 600 فرصة عمل بإحدى شركات الأمن، بمرتبات تبدأ 3400 وتصل إلى 13 ألف جنيه شهريا، ومنح إجازات سنوية، ومكافأت، وتأمين صحى واجتماعى.
 
الوظائف هى:
 
1-   10  أفراد أمن إداري – بجوار محطة مترو العتبة - 4500 ج – 10 ساعة عمل 4 أيام راحة.
 
2-   100  أمن إدارى بمعهد بالتجمع الثالث – 4850 ج – 4 أيام راحة – مكافآت شهرية.
 
3-   100 بودي جارد بمعهد بالتجمع الثالث - 5200ج - 8 ساعات عمل الجمعة والسبت أجازة – مكافآت شهرية.
 
4-   10  مدير موقع بالتجمع الثالث - 13000 ج – ضابط شرطة -8 سات عمل - الجمعة السبت أجازة – مكافأة شهرية.
 
5-   10 مشرف بودي جارد بمعهد بالتجمع الثالث - 5500 ج – 8 ساعات عمل الجمعة والسبت أجازة - مكافآت شهرية.
 
6-   100  أمن إداري – بأحد شركات البترول بمدينة نصر- عباس العقاد - 4500 ج – 4أيام أجازة ـ مكافأة.
 
7-   |10 مشرف أمن – شركة بترول بمدينة نصر - عباس العقاد - 5200 ج – 4أيام أجازة – مكافأة.
 
8-   10 مشرف أمن – سفارة بمصر الجديدة – 6000 ج – 6 أيام أجازة – خبرة – 12 ساعة عمل.
 
9-   200  أمن إدارى كمبوند 6 أكتوبر - 4800 ج – 4 أيام راحة – سكن.
 
10-   30 فرد أمن – مبنى إداري مساكن شيراتون - جسر السويس - الازهر - 3500 : 4500 ج – 4 أيام راحة.
 
11-  20  أمن إدارى بفندق بالتحرير – 3400 ج – 4 أيام راحة 12 ساعة عمل – 2 وجبة.
 
 
وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع المسئول عبر هاتف 01113714156 -  01022151740.
 
 
 
 
 
 






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