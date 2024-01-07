وزارة الرى تنظم ندوة توعية مائية بالغربية لترشيد المياه وحمايتها من التلوث

كتبت أسماء نصار

نظم فريق التوعية ب وزارة الموارد المائية والري، ندوة توعية مائية بمجمع إعلام طنطا بمحافظة الغربية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث واجب وطني ومبدأ أخلاقى".

وتناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة.

وتم التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وتسليط الضوء على عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث.

‏‎وأوضحت الوزارة، أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‏‎‏‎‏‎وتم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.

وأوصت الندوة بضرورة قيام المواطنين بمحافظة الغربية بنشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة خاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت واﻷهالي والمنتفعين بالقرى لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين.