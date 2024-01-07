مكتبة مصر العامة بالكرنك تدعم سياح العالم للتعرف على أهم المعالم الأثرية والسياحية

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك على طريق الكباش بوسط مدينة الأقصر، دعم يومي للأفواج السياحية من حول العالم خلال زيارتهم للمحافظة، عبر التعاون مع شركات السياحة المختلفة لجلب الأفواج المختلفة لزيارة المكتبة للحصول على جانب من الاستمتاع بالتواجد أمام طريق الكباش مباشرة من أعلى المكتبة وإلتقاط الصور التذكارية عليه.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك، إنه تستقبل المكتبة بصورة يومية زيارات الأفواج السياحية للتعرف على أهم المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر، وتقديم عرض مميز لهم ببانوراما طريق الكباش وفرسان السماء وحائط المعرفة وقاعة الخرائط بالمكتب.

ويضيف مدير مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم التعاون مع كافة رجال القطاع السياحي لتنظيم زيارات سياحية من حول العالم للاستمتاع بجولة على طريق الكباش الفرعونى من الأعلى خلف المكتبة، بجانب مشاهدة عرض (culturama) داخل المكتبة الذي يعتبر بانوراما التراث والتعرف على ملامح وآثار الحضارة الفرعونية بمختلف العصور التاريخية، حيث تقوم الأفواج السياحية من حول العالم، بزيارة قاعة المصريات بالمكتبة والتى تم تجهيزها بكافة الوسائل التى استخدمها المصرى القديم، كما يزورون الجانب الخلفي من المكتبة المطل على طريق الكباش، وهو المشروع القومى الذى تم افتتاحه مؤخراً ويجرى مواصلة أعمال إحياؤه لخدمة حركة السياحة.

كما نظمت مكتبة مصر العامة بالكرنك فى محافظة الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية حول ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الكرنك والتى تتزامن يوم 21 ديسمبر سنوياً، بحضور لفيف من العلماء والباحثين فى المجال، حيث شارك وفد طلابي من كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، حيث تناولت الندوة، إلقاء محاضرتين حول الظاهرة السنوية ومرجعيتها التاريخية وكيفية استمرار البحث والدراسة لمثل هذه الظواهر الفلكية فى المستقبل، ألقاها كل من الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار مصر العليا، والباحث الأثري أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، واختتمت الندوة، بطرح العديد من الأسئلة وتوزيع الجوائز.