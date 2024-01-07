اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مركز سلمان للإغاثة: مستمرون في تقديم المساعدات إلى أهالي غزة

الأحد، 07 يناير 2024 07:00 ص
مركز سلمان للإغاثة: مستمرون في تقديم المساعدات إلى أهالي غزة مساعدات
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سامر الجطيلي، استمرار المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات الصحية والغذائية والإيوائية إلى أهالي غزة.
 
وقال الجطيلي - في تصريح لقناة (الإخبارية) السعودية - إن "إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة منذ بدء الحملة السعودية لإغاثة أهالي غزة بلغ 5 آلاف طن من المساعدات"، مشيرا إلى استمرار دخول الشاحنات عبر معبر رفح إلى غزة.
 
وكانت الطائرة الإغاثية السعودية الـ37 والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة قد وصلت أمس إلى مطار العريش وتحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.






غزة

سامر الجطيلى

السعودية

مركز الملك سلمان




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