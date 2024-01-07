محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد مشيدا بالوحدة الوطنية

بورسعيد - محمد فرج

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأخوة الأقباط بمحافظة بورسعيد، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قائلا "يطيب لي أن أهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات.

كما أكد محافظ بوسعيد على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كل التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وكان محافظ بورسعيد قد شارك أمس الأخوة المسيحيين مراسم الاحتفالات، خلال زيارته كنيسة مار مرقص ببورفؤاد، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، و بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الشباب والرياضة ، وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي.