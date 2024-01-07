اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان بفضل الوحدة والوطنية.. صور

الأحد، 07 يناير 2024 02:03 م
محافظ بورسعيد: مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان بفضل الوحدة والوطنية.. صور محافظ بورسعيد يقدم التهنئة لانبا تادرس
بورسعيد محمد فرج

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مراسم الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد المجيد خلال زيارته للكاتدرائية ببورسعيد، حيث كان في استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد، رافقه خلال زيارته كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيو خ وممثلي الأزهر والأوقاف وجامعة بورسعيد.
 
وزار محافظ بورسعيد الكنيسة الإنجيلية، حيث هنأ المحافظ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات. 
 
أكد محافظ بوسعيد، وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.
 
وشدد محافظ بورسعيد، على روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين ابناء الوطن الواحد والتي تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مؤكدا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مستيرة التنمية. 
 
وأعرب الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الزيارة، مؤكدًا عمق الروابط والمحبة بين أبناء بورسعيد، وتبادلهم المشاعر في جميع المناسبات .
 
 
جانب من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ببورسعيد (2)
مراسم الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد المجيد فى بورسعيد 

جانب من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ببورسعيد (3)
الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ببورسعيد 

جانب من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ببورسعيد (1)
الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ببورسعيد
 






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