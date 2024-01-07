محافظ الوادى الجديد والقيادات التنفيذية يزورون كنيسة العذراء بالخارجة.. صور

وأكد المحافظ على عمق روابط الإخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي يضرب أروع الأمثلة في التماسك والتآخي والوطنية والتي ظهرت جلّية في الوعي والمشاركة المشرفة في الاستحقاق الانتخابي، داعيًا الله أن ينعم على مصر قيادةً وشعبًا بوافر الأمن والترابط والازدهار.

وأعرب نيافة الأنبا عن تقديره لمشاعر المحبة التي تلقتها الكنيسة من جموع المهنئين والتي تعكس مودة وأُخوة حقيقية بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله لمصر أمنها و سلامها وأن يوقفك قيادتها الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

كما قدّم الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، يرافقه الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووفد من الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد والواحات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والذى كان فى استقباله بمقر المطرانية بالمحافظة بحضور الآباء والكهنة بابراشية كنائس الوادى الجديد.

وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه بالأنبا أرسانيوس اسقف الوادى الجديد والواحات وذلك بمقر مطرنية الوادى الجديد اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة التي تميز الشعب المصري، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن، ومؤكداً على أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر.

من جانبه وجه الأنبا ارسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات والآباء والكهنة الشكر إلى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والوفد المرافق له لحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، ويعبر عن روح المحبة والوحدة بين نسيج الوطن الواحد.

وفى سياق متصل زار اللواء مهندس ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد كنيسة مارى جرجس بمدينة موط لتقديم التهنئة للاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ورافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمركز وكان فى استقبالهم القس مرقص شفيق والقس مكاريوس ماهر راعيا كنيسة مارى جرجس بالداخلة، وذلك تأكيدا على المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد. وأعرب القس مرقص راعى كنيسة مارى جرجس بالداخلة عن سعادته بهذه الزيارة الغالية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ، مؤكدا على أن الكل يعمل من أجل رفعة مصر وتقدمها ، وأن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري ودوام روح المحبة التي تجمع الشعب المصرى والتي تمتد جذورها عبر التاريخ ، وعلى عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين ، وأن المجتمع المصرى نسيج واحد. وأكد رئيس مركز ومدينة الداخلة على أهمية الوحدة الوطنية التي يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كل المجالات مؤكداً على أن مصر ستظل محروسة بفضل أبنائها وتماسكهم ، وأن أبناء الشعب المصرى نسيج واحد لا يعرف التفرقة بين مسيحى ومسلم، ومشيرا الى أن الأعياد والمناسبات المختلفة بين المسلمين والمسيحيين تزيدهم ترابطا وتماسكا ، داعيا الله أن يعيد هذه الذكرى الطيبة على مصر وأهلها بوافر الامن والازدهار والترابط والتقدم والرخاء. وعلى هامش الزيارة تم توزيع هدايا تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الأطفال داخل الكنيسة وسط أجواء من البهجة والسرور والأخوة والتلاحم.