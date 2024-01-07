محافظ القليوبية يقدم التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

القليوبية إبراهيم سالم

حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، على تقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيمان السيد وكيل وزارة العمل، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وبدأت الجولة، بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها، تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها، ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال كلماته التي ألقاها في الكنائس أنه مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، لافتا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا.