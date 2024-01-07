كيف ينفذ لصوص السيارات سرقتهم؟.. اعرف التفاصيل

كشفت التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات في مدينة بدر، عن كواليس وقائع السرقة وكيفية تنفيذها من قبل اللصوص.
واعترف المتهمين بتنظيم تشكيل عصابي، والتخصص في سرقة السيارات في القاهرة، من خلال مراقبة السيارات والتأكد من ابتعاد أصحابها عنها، كما اعترف المتهيمن بتنفيذ الجرائم في منتصف الليل، بعيدا عن أعين المارة بأسلوك كسر الباب، وبيع المسروقات لعملائهم.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
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