كيف تحمى عيون طفلك من الجفاف والحساسية في الهواء البارد

كتبت إيناس البنا

التعرض المتزايد للجو البارد والجاف يجعل بشرتك وعينيك عرضة للخطر، خاصة عند الأطفال، حيث إن عيونهم تكون حساسة للغاية وتتطلب رعاية خاصة خلال موسم الشتاء.

وكشفت الدكتورة نضار حسن، استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، عن أنه نظرًا لأن الأطفال لا يستطيعون التعامل مع تغيرات الطقس وتقلبات الجو خاصة في فصل الشتاء، حيث قد يعانون من مشاكل مثل الجفاف والحساسية دون أن يدرون، هنا يأتي دور الآباء والأمهات، في ملاحظة أي تغير يحدث على عين الطفل في الطقس البارد، لحماية أعينهم من المشكلات الشائعة.

وأضافت طبيبة العيون لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة علامات قد تظهر على الطفل يجب ملاحظتها قد تدل على وجود مشكلة بها، منها التأكد من أن طفلك يغمض ويفتح عينه بصورة متكررة ومنتظمة خاصة أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر، لأن هذا أول علامات جفاف العين ، بالإضافة إلى مراقبة مدى الحكة وفرك الطفل لعينه.

وأضافت أنه يمكن حماية عين الطفل في الطقس البارد من خلال أولاً، التأكد من رطوبة العين باستمرار لتجنب الجفاف من خلال شرب الكثير من المياه والعصائر الطبيعية وأكل الفواكه الموسمية، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات الطبية التي قد يصف فيها الطبيب بعض أنواع القطرات المرطبة تسمى بديل للدموع، لتعويض الدموع الجافة من العين وتحمى العين بالتالى من الجفاف.

أيضا في الهواء البارد تأكد أن طفلك يرتدى نظارة واقية من الشمس والأتربة، لتنب تأثر العين وإصابتها بالحساسية، مع غرس مبادئ النظافة الأساسية عند الطفل من خلال غسل عينه بانتظام فور الاستيقاظ، وبعد القدوم للمنزل من الخارج، التأكد على تجنب فرك العين ، غسل اليدين باستمرار واستخدام المعقمات وأنت خارج المنزل أو في المدرسة.