كوبرى الصيرفى يحل أزمة المرور بمزلقان السكة الحديد بمدينة رشيد.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أنشأت وزارة النقل ، كوبري الصيرفى، أعلى مزلقان السكة الحديد لربط رشيد القديمة بمدينة رشيد الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة علي شبكة السكك الحديدية .

وأوضحت الوزارة أن تلك المرحلة تتضمن إنشاء 30 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

وتم إنشاء كوبرى الصيرفى أعلى مزلقان السكة الحديد لربط رشيد القديمة بمدينة رشيد الجديدة بتكلفة 95 مليون جنيه، ويبلغ طول الكوبرى 660م وعرضه 16.8 م فى اتجاهين بواقع 2 حارة مرورية ، بالإضافة إلى 2 مطلع ومنزل بطول 140م بكل اتجاه .

ونشرت وزارة النقل، فيديو يوضح الانتهاء من إنشاء كوبري الصيرفى، وتشغيله والذى يمر أعلى مزلقان السكة الحديد لربط رشيد القديمة بمدينة رشيد الجديدة.