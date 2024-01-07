فى منتصف الليل.. كيف ينفذ لصوص السيارت سرقتهم؟.. تفاصيل

كتب أحمد حسني

كشفت التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات في مدينة بدر، عن كواليس وقائع السرقة وكيفية تنفيذها من قبل اللصوص.

واعترف المتهمين بتنظيم تشكيل عصابي، والتخصص في سرقة السيارات في القاهرة، من خلال مراقبة السيارات والتأكد من ابتعاد أصحابها عنها، كما اعترف المتهيمن بتنفيذ الجرائم في منتصف الليل، بعيدا عن أعين المارة بأسلوك كسر الباب، وبيع المسروقات لعملائهم.