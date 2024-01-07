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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح اللحوم والسكر بأسعار مخفضة

الأحد، 07 يناير 2024 10:39 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح اللحوم والسكر بأسعار مخفضة منافذ المجمعات الاستهلاكية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على فتح العديد من منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأحد لاستمرار طرح اللحوم  بأسعار مخفضة حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه  كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها إضافة إلى توفير كافة السلع الغذائي بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.
 
وعلى جانب آخر تستمر وزارة  التموين والتجارة الداخلية في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، بجانب الاستمرار في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير 2024.
 
 






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