فتح باب التقدم لمحفظى القرآن الكريم بالرواق الأزهرى بمحافظة الوادى الجديد

كتب لؤى على

أعلن الجامع الأزهر، فتح باب التقدم لقبول 50 من المتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بمحافظة الوادي الجديد، في إطار سبل الاستفادة من الرواق الأزهري واستهداف زيادة أعداد الدارسين، وفقا لبروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر ومحافظة الوادي الجديد، وذلك وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة الوادي الجديد، من واقع بطاقة الرقم القومي.

2- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف (جامعة الأزهر-معاهد القراءات- الثانوية الأزهرية).

3- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- أن يجتاز اختبار حفظ القرآن الكريم بالتجويد بالنسبة المقررة والمقابلة الشخصية.

وذلك لمدة عام، بنظام المكافأة الشهرية المقررة وذلك وفق ساعات العمل، وذلك عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/283

والتقى د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، في وقت سابق محافظ الوادي الجديد، سيادة اللواء محمد سلمان الزمَلوط، وبحثا خلال اللقاء سبل التوسع في مقرات الرواق الأزهري للعلوم الشرعية والقرآن الكريم بمدن ومراكز المحافظة، لما يحظى به الأزهر الشريف من مكانة كبيرة في قلوب وعقول المواطنين بالوادي الجديد، وأشار عودة، إلى أن عدد الفروع الحالية بالوادي الجديد 25 فرعا، وتضم 1500 دارسا برواق القرآن الكريم والتجويد، إضافة إلى دارسي برواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.