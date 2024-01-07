ضبط 60 قطعة سلاح و261 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (261) ق ضية مخدرات ، و60 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58834) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث تم ضبط عدد (42) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش – 3 طبنجات - 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهم "لـ 34 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,190 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (7متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (4 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وضبط (6) قطع سلاح نارى ( بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 2 فرد محلى – 7 خزن متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 6,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين) وكذا ( 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين( لهم معلومات جنائية).