ضبط 50 طن سكر داخل مخزن لحجبها عن المواطنين بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من السكر داخل مخزن بدون ترخيص بالدقهلية بقصد حجبها عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (مالك محل تعبئة مواد غذائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر) بإدارة مخزن مستأجر "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة نبروه وتخزين كمية من السكر وحجبها عن المواطنين وتدوين عناوين على أكياس المنتج بخلاف الحقيقة والتلاعب بتاريخ الصلاحية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على ( 50 طن سكر) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعةبقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
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