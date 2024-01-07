اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يناير 2024 03:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط 50 طن سكر داخل مخزن لحجبها عن المواطنين بالدقهلية

الأحد، 07 يناير 2024 02:39 م
ضبط 50 طن سكر داخل مخزن لحجبها عن المواطنين بالدقهلية مخزن سكر- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من السكر داخل مخزن بدون ترخيص بالدقهلية بقصد حجبها عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (مالك محل تعبئة مواد غذائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر) بإدارة مخزن مستأجر "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة نبروه وتخزين كمية من السكر وحجبها عن المواطنين وتدوين عناوين على أكياس المنتج بخلاف الحقيقة والتلاعب بتاريخ الصلاحية.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على ( 50 طن سكر) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعةبقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.






سكر

مخزن سكر

التموين

مباحث التموين

ضبط مخزن سكر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة