اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضابط شرطة يطلق النار على طفل 11 عاما في ولاية ميسيسيبى الأمريكية

الأحد، 07 يناير 2024 10:34 م
ضابط شرطة يطلق النار على طفل 11 عاما في ولاية ميسيسيبى الأمريكية الشرطة الامريكية
وكالات

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نشرت إدارة السلامة العامة بولاية مسيسيبي، لقطات من كاميرا، سجلت واقعة إطلاق نار على صبي يبلغ من العمر 11 عاما، على يد ضابط شرطة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، وفقًا لبرنامج 'Good Morning America' ​​الذي تبثه قناة ABC، والذي بث مقتطفًا من اللقطات يوم الأحد.

وأظهر المقطع ضابط إنديانولا جريج كابيرز، وهو يصل إلى منزل Aderrien Murry في وقت مبكر من صباح أحد أيام شهر مايو الماضي، بعد أن اتصل الطفل البالغ من العمر 11 عامًا بالشرطة إلى منزله لأن والده كان يهدد والدته.

وأظهرت أيضًا اللحظة التي أطلق فيها كابيرس النار على الصبي الأعزل في صدره، تمامًا كما دخل الصبي الغرفة ورفع يديه. 

ونجا “موري” لكنه تعرض لإصابات بالغة واضطر إلى الخضوع لعلاج طبي مكلف.

واختارت هيئة محلفين كبرى، عدم توجيه الاتهام إلى كابيرز في ديسمبر، حيث وجدت أنه لم تكن لديه نية إجرامية عندما أطلق النار على موري.

كما رفعت عائلة موريس دعوى مدنية في مايو ضد شركة كابيرز، مدينة إنديانولا، ورئيس شرطتها، مطالبة بتعويض قدره 5 ملايين دولار عن 'التجاهل المتهور' المزعوم من قبل شركة كابيرز لحقوق عائلة موريس وسلامتهم.

وسُمح لوالدة موري ومحاميها بمشاهدة لقطات الكاميرا عن لحظة إطلاق النار، في ديسمبر، لكن مُنعوا من نشر الفيديو علنًا.

ولم يستجب مكتب التحقيقات في ميسيسيبي على الفور، يوم الأحد، لطلب الحصول على لقطات من الكاميرا.

 







ولاية ميسيسيبي

الشرطة الامريكية

اخبار العالم




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