"شوكة لفضح الاحتلال".. وائل الدحدوح يواسي الفلسطينيين بعد استشهاد نجله

يواصل الصحفي وائل الدحدوح، فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من استشهاد كل عائلته، آخرهم اليوم نجله الصحفي حمزة الدحدوح، الذي استشهد اليوم أثر قصف غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، لمواصلتها استهداف الصحفيين والإعلاميين لطمس الحقيقة وتعريتهم أمام العالم كونهم مجرمي حرب وشركاء في إبادة جماعية.

وشيع اليوم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، جثمان نجله الذي استشهد اليوم، وسط جنازة ضخمة ضمت الآلاف من الفلسطينيين، ليواصل الدحدوح إظهار صموده أمام العالم الذي يقف عاجزا عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في حق المدنيين.

💔🇵🇸 Al Jazeera journalist, Wael Dahdouh, bids farewell to his son Hamza, who was just killed along with journalist Mustafa Thurayya in an Israeli strike, which targeted the journalists’ car.

