اليوم السابع
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"شوكة لفضح الاحتلال".. وائل الدحدوح يواسي الفلسطينيين بعد استشهاد نجله

الأحد، 07 يناير 2024 10:36 م
"شوكة لفضح الاحتلال".. وائل الدحدوح يواسي الفلسطينيين بعد استشهاد نجله وائل الدحدوح ونجله
كتب آسر أحمد

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يواصل الصحفي وائل الدحدوح، فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من استشهاد كل عائلته، آخرهم اليوم نجله الصحفي حمزة الدحدوح، الذي استشهد اليوم أثر قصف غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، لمواصلتها استهداف الصحفيين والإعلاميين لطمس الحقيقة وتعريتهم أمام العالم كونهم مجرمي حرب وشركاء في إبادة جماعية.

وشيع اليوم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، جثمان نجله الذي استشهد اليوم، وسط جنازة ضخمة ضمت الآلاف من الفلسطينيين، ليواصل الدحدوح إظهار صموده أمام العالم الذي يقف عاجزا عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في حق المدنيين.

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، يظهر من خلاله الدحدوح وهو يواسي الكثيرين من المشاركين في جنازة نجله اليوم، لإيصال رسالة للعالم بأنه ما زال صامداً في وجه الجرائم التي يرتكبها الكيان المغتصب.

كما قال الدحدوح للصحفيين، عقب تشييع جثمان نجله البكر الثرى إن "حمزة كان كلي، روح الروح، كل شيء"، مضيفاً: "نحن مشبعون بالإنسانية وهم (الإسرائيليون) مشبعون بالقتل والحقد".
 
وأضاف: "أتمنى أن تكون دماء ابني حمزة آخر الدماء التي تسيل من الصحفيين والناس عموماً في قطاع غزة".






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اخبار غزة




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