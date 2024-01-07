سعر جرام الذهب بالتعاملات المسائية فى مصر يسجل 3330 جنيها لعيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الأحد، وسجل سعر الذهب 3330 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بمصر.



أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3806 جنيها.

عيار 21 يسجل 3330 جنيه.

عيار 18 يسجل 2854 جنيها.

عيار 14 يسجل 2220 جنيها.

الجنيه الذهب 26840 جنيه.



الذهب آخر عامين وشهد الذهب خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار وأفضل وسيلة للحفاظ على قيمة العملة، في عام 2022 ارتفع سعر الذهب بمقدار 852 جنيه للجرام عيار 21 وبنسبة ارتفاع 106.7%، وفي عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيه للجرام وبنسبة ارتفاع 87.5%



مصنعيات سبائك الذهب تتجه الشركات المنتجة لسبائك الذهب في مصر لإعادة تسعير مصنعيات بيع السبائك الذهب لسنة 2024، حيث تقوم الشركات بمراجعة زيادة تكاليف إنتاج السبائك حاليًا على أن يجرى إعلان أسعار مصنعيات السبائك للعام الحالي خلال الأيام المقبلة، وفق ما صرح به مصدر في شعبة صناعة المعادن الثمينة.

وتختلف مصنعيات سبائك الذهب بحسب وزن السبيكة، حيث تزداد مصنعيات السبائك الذهب في مصر كلما تراجع وزن السبيكة، فمصنعية سبيكة وزن واحد جرام قد تصل إلى 75 جنيها للمستهلكين في حين مصنعية سبيكة ذهب وزن كيلو قد تكون 27 جنيها فقط

وعن الأسعار الجديدة لمصنعيات السبائك الذهب، فبيانها كالتالي، أسعار مصنعية سبيكة ذهب وزن واحد جرام الي 75 جنيها ، مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام تسجل 67 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة 5 جرام تسجل 65 جنيها ، مصنعية سبيكة 10 جرام 66 جنيها في الجرام ومصنعية سبيكة 20 تسجل 64 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة أونصة 31.10 تسجل 62 جنيها في الجرام، مصنعية سبيكة 50 جرام تسجل 60 جنيها للجرام ومصنعية سبيكة 100 جرام أصبحت 59 في الجرام ومصنعية سبيكة 250 جرام تسجل 30.70 جنيه