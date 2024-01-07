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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-1-2024

الأحد، 07 يناير 2024 11:03 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-1-2024 الريال السعودي- أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-1-2024، بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.
 
8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.
 
8.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.
 
8.22 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء.
 
8.25  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.
 
8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.
 
8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18  جنيه للشراء.
 
8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.
 
8.25 جنيه للبيع.






الريال السعودي

سعر الريال السعودي

اسعار الريال السعودي

أسعار الريال السعودي

اسعار الريال اليوم

اسعار الريال السعودي اليوم




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