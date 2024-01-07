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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 7-1-2024

الأحد، 07 يناير 2024 10:36 ص
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 7-1-2024 الدولار - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 7-1-2024، في البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.
 
وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، علي أن يُستأنف العمل غداً الاثنين الموافق 8 يناير 2024.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.
 
30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.






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