زراعة أسيوط: الدولة تدعم الفلاح.. وبناء مجمعات زراعية على مساحة 13 ألف متر

قال الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة في أسيوط، إن الدولة وضعت الفلاح المصرى على قائمة أولوياتها بشكل كبير ووضعت الخطط والبرامج التى تساعد الفلاح فى كل محافظات مصر وتحقق له التنمية، والمتابعة لمحاصيله الزراعية وتوفير حياة كريمة لكل الفلاحين المصريين فى كل محافظات مصر، وكان من أهم هذه الاهتمامات أو المبادرات التى بناء المجمعات الزراعية فى قرى حياه كريمة ومراكزها بمحافظه أسيوط، حيث إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة أسيوط تشمل 7 مراكز هى مراكز ديروط، ومنفلوط وساحل سليم، والفتح وابنوب، وأبو تيج وصدفا حيث هناك نموذجان لهذه المجمعات الزراعية، النموذج الاول يشمل جمعية زراعية، ووحدة بيطرية ومركز ارشادى وهناك نموذج أخر يضم كافه الأقسام السابقة، بالإضافه إلى مركز ألبان حيث تم تخصيص مساحات وصلت إلى 34 ألف و746 ألف متر تم التنفيذ الفعلى المجمعات بمساحة 13 ألف و498 متر مربع هذه المجمعات ستحقق كل متطلبات المزارع والفلاح المصرى، وتقدم كافة الخدمات التى يحتاجها.

وأضاف وكيل وزاره الزراعة بأسيوط، أن الدولة توسعت بشكل كبير وهناك توجيه بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية ومنها المحاصيل الشتوية حيث بلغت المساحات المزروعة بالقمح حتى تاريخ نشر هذا التحقيق 170 الف فدان و480 بينما بلغت مساحه الشعير 1094 فدان والبرسيم المستديم 142,964 فدان والفول البلدى 5 آلاف و776 فدان والبصل الفتيل 7356 فدان والثوم 2376 فدان وبنجر السكر11 ألف و332 فدان وتتم متابعة هذه الزراعات بصفه دورية لحصر الزيادات والمتابعة المستديمة لها، من كافه أقسام مديرية الزراعة للوصول لأعلى انتاج.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن خدمات مديرية الزراعة مستمرة للفلاح فى محافظة أسيوط فى كافه القطاعات ومن أهمها قطاع المكافحة حيث يتم مكافحه الحشائش الرفيعة والعريضة بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وكذلك مكافحة الامراض والآفات التى تصيب المحاصيل الشتوية خاصه القمح والفول وبنجر السكر، عن طريق استخدام المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة طبقا للكمية المستخدمة لكل نوع من الآفات، والحشائش التى تصيب هذه المحاصيل فى الأعمار المختلفة للنبات، وذلك للحصول على أعلى انتاج، كما أن مديرية الزراعة باسيوط استهدفت 120 حقلا إرشاديا تابعا للحملة القومية للأراضى القديمة، و20 حقل ارشادى تابع للحملة القومية للأراضى الجديدة بمساحة 500 فدان تم تسويتهم بالليزر وتوفير التقاوى، وزراعتهم بنظام المصاطب مجانا للفلاح، حيث أن زراعة المصاطب توفر تقاوى بنسبه 30% وتوفر المياه بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 50% وتؤدى إلى زيادة الانتاج بشكل كبير،ويتم متابعتهم متابعة جيدة من قبل كافة جهات مديرية الزراعة، كما أنه مستهدف زراعه مساحة 160 فدان لمشروع بناء مرونة الأمن الغذائى المرحلة الثانية ومستهدف 320 فدانا بمشروع تعزيز المرونة، والأمن الغذائى كما تم تنفيذ مبادره أزرع للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الهيئة القبطية الانجيلية التى استهدفت 80 ألف فدان بحوالى 40 ألف مزارع عن طريق تقديم الدعم العينى، وهو عباره عن تقديم التقاوى للمزارعين بنصف الثمن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن منظومة كارت الفلاح ساهمت بشكل كبير فى تنسيق وتنظيم الدعم المقدم للفلاح، ومن بينها السماد حيث يتم توزيع الأسمدة طبقا لبرامج الشحن للأسمدة إلى محافظة أسيوط طبقا لإحتياجات كل مركز للمزارعين طبقا لحصر المساحات المنزرعة فعليا حسب التصنيف الشتوى للمحاصيل الموجودة، واحتياجات كل محصول من كميات الأسمدة اللازمة لكل محصول على حده، حتى يصل الدعم لمستحقيه من خلال هذا الكارت المخصص للفلاح.