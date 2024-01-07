رئيس جامعة بنى سويف يزور الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بزيارة عدد من الكنائس والأديرة بمحافظة بني سويف ،لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ والنائبه ميرفت ميشيل والنائبه سهام بشاى و محمد سليم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و العاملين وطلاب من أجل مصر.

وبدأ رئيس الجامعة جولته، بزيارة الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف وذلك وسط جمع غفير من الآباء والكهنة الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة، التي تدل على عمق مشاعر المحبة والأخوة بين عنصري الأمة من المسلمين والأقباط من أبناء المحافظة.



وتوجه رئيس الجامعة إلى مطرانية "ببا "وكان في استقباله الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا وعدد من كهنة المطرانية، حيث تبادل مع جموع الحاضرين الترحيب والمشاعر الطيبة، معبرًا عن سعادته لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب المصري العظيم، وعقب ذلك توجه رئيس الجامعة إلى دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، حيث كان في استقباله نيافة القمص فام الأنطوني ولفيف من قيادات الدير وجمع من الأخوة المسيحيين والمسلمين ، وكذلك زيارة دير الأنبا بولا مركز ناصر ، وقدم التهنئة لنيافة القمص/ باسليوس وجميع الآباء والأخوة المسحيين داخل الدير.



وأكد رئيس الجامعة خلال الزيارة على وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، وقوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تظهر بشكل واضح في عمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري من المسلمين والأقباط على مختلف العصور، داعيا الله أن يعيد الأعياد على مصر الحبيبة بالخير والسلام والأمن والاستقرار.



من جانبهم وجه الآباء والكهنة الشكر لرئيس الجامعة، لحرصه على الزيارة وتقديم التهنئة بالعيد والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، ويعبر عن روح المحبة والوحدة بين نسيج الوطن الواحد .