رئيس جامعة الأقصر وعمداء الكليات يزورون الكنائس لتقديم التهانى بعيد الميلاد

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفدًا من قيادات الجامعة، خلال زيارة لكنائس الأقصر؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وزار الوفد كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر.

وتوجه الوفد إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق له، الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، ثم اختتم رئيس الجامعة جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية؛ وكان في استقبالهم القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية؛ وسط أجواء يسودها المحبة، ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة لكنائس الطوائف الثلاث، الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، كل من الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور خالد عبد النعيم محمدين، عميد كلية الآثار، والدكتور وليد عبد الله، المشرف على كلية التربية، وجمال السيد، أمين عام الجامعة المساعد.

وقدم رئيس جامعة الأقصر، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقيادات الكنائس، ولشعب الكنيسة، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان، وأكد على أن هذه المناسبات تعكس وحدة شعب مصر، وأن الجميع شركاء في وطن واحد، وتجمعنا طموحات واحدة؛ لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل سوء، مؤكدًا أن هذه الأعياد هي فرصة متجددة؛ لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.

وبعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال المحافظ في برقيته يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء وطننا العزيز، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبعث محافظ الأقصر برقيات تهنئة مماثلة لكل من القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف على دير مار جرجس بالرزيقات، ونيافة الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد.

وأكد ألهم، خلال زيارة الكنائس لتقديم التهانى بالعيد، أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.