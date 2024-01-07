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رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى: غزة تحولت إلى أكبر مقبرة فى التاريخ

الأحد، 07 يناير 2024 07:48 م
رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى: غزة تحولت إلى أكبر مقبرة فى التاريخ الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن المؤسسات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن أصبحا عاجزان على تنفيذ قراراتها في قطاع غزة ووقف جرائم الاحتلال.
 
وأضاف رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت منذ أسابيع قرارا بوقف العدوان منذ أسابيع ولم يتوقف العدوان حتى الآن بل تستمر حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في القطاع.
 
وأشار محمد أبو سمرة، إلى أن قطاع غزة تحول من أكبر سجن في التاريخ إلى أكبر مقبرة في التاريخ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
 
وتابع رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني :"الفلسطينيون يقتلون إما قتلا أو قصفا بالصواريخ أو موتا من الجوع وعدم الحصول على الدواء".






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