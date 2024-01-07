وقال ميشيل، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، "قررت الترشح في الانتخابات الأوروبية عام 2024، وأنه حال تم انتخابي فسوف أشغل مقعدي ويمكن للمجلس الأوروبي أن يتوقع ويسمي خليفة بحلول نهاية يونيو أو أوائل يوليو".

جدير بالذكر أن ميشيل البالغ من العمر 48 عاما هو رئيس وزراء بلجيكي سابق، ويشغل منصب رئيس المجلس الأوروبي منذ أواخر عام 2019.