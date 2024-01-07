دخول 130 شاحنة مواد إغاثية ووقود لقطاع غزة عبر معبر رفح واستقبال جرحى ومصابين

رفح ـ محمد حسين

وصل للأراضي الفلسطينية عن طريق معبر رفح البري اليوم 130 شاحنة مواد إغاثية ووقود، بالتزامن مع استقبال دفعة جديدة من الجرحى والمصابين والأجانب المغادرين لقطاع غزة.

وأوضحت حركة معبر رفح اليوم، أنه تم مرور 130 شاحنة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني نقلت مواد غذائية وطبية وأدوية والاحتياجات العاجلة لتأخذ مسارها وصولا لقطاع غزة ويسلمها الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر الفلسطيني.

كما يجري استقبال دفعة جديدة من جرحى ومصابين تنقلهم سيارات الاسعاف المصرية للمستشفيات المخصصة لاستقبالهم بمحافظات شمال سيناء ومدن القناة والقاهرة، واستقبال الأجانب المغادرين لقطاع غزة في طريق عودتهم إلى بلدانهم.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعلن في تصريح له أمس خلال الاجتماع بممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، أن المستشفيات المصرية استقبلت عدد 1001 جريحاً ومصاب فلسطينياً من معبر رفح البري، منذ بداية الأحداث التي شهدتها غزة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة وفرت مكاناً في حي السبيل في مدينة العريش لإقامة العالقين والمرافقين للفلسطينيين، حيث تم تخصيص 3 عمارات سكنية مجهزة للإقامة بها، وتوفير وسيلة مواصلات لهم، بجانب تخصيص نادي اتحاد سيناء الرياضي كمكان للاستشفاء بعد الخروج من المستشفيات ، بطاقة 140 سريراً منها 101 سرير مشغول.

وأشار المحافظ، إلى قيام الهلال الأحمر المصري بإقامة عيادتين طبيتين لصالح الأشقاء الفلسطينيين في حي السبيل وفي نادي اتحاد سيناء، بجانب توفير الإقامة والإعاشة الكاملة لهم خلال فترة إقامتهم بالسبيل ونادي الاستشفاء، وتوفير الوجبات الثلاث لهم ، مشددا بتنوع الوجبات اليومية المقدمة لهم.

لفت المحافظ، إلى أن إجمالي عدد الأماكن المتاحة التي تستوعب المصابين والمرافقين الفلسطينيين في مدينة العريش تستوعب 548 فردا ، موجها بتوفير أماكن أخرى لاستيعاب أعداد أكبر خلال الفترة المقبلة تحسبا لخروج عدد من المصابين من المستشفيات في مختلف المحافظات بعد انتهاء فترة العلاج والعودة إلى العريش.

وأعلن المحافظ، صرف مبلغ 2 مليون جنيه من المبلغ الذي صدقت عليه وزيرة التضامن الاجتماعي لصالح إقامة العالقين والمرافقين الفلسطينيين بالعريش والذي يبلغ 12 مليون جنيه.