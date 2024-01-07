خطوات ربط جهاز التابلت بشبكة الإنترنت المدرسى استعداداً للامتحان الإلكترونى

- على جميع طلبة الصف الثاني الثانوي والأول الثانوى الذين تسلموا أجهزة التابلت الحضور إلى المدرسة لتحميل التحديثات الجديدة علي التابلت لعدم حدوث مشاكل لمنصة الامتحانات.

- يتم ربط التابلت على شبكة المدرس School، من خلال الدخول علي الضبط فى الجهاز ثم الضغط علي الاتصالات ثم الضغط علي علامة ال Wifi.

- ينتظر الطالب حتى تظهر علامة شبكة school ثم يتم الضغط عليها ستفتح للطالب صفحة إدارة الشبكة موجود بها الهوية نتركها كما هي.

- عدم الضغط علي الباسوورد حيث أن الشبكة تتصل تلقائيا بدون إدخال باسوورد، يتم الضغط علي شهادة CA،

ثم نضغط علي عدم المصادقة.

- الضغط علي عبارة عرض المزيد الموجودة في أسفل منتصف الشاشة ثم الضغط علي آخر اختيار وهو نوع عنوان MAC.

- يتم الضغط علي الاختيار الثاني وهو عنوان MAC الخاص بالجهاز اللوحي، ثم بعد يتم الضغط على كلمة توصيل، ومن ثم يقوم الجهاز بالاتصال بشبكة المدرسة ويكون مهيئا لعقد الامتحان الإلكترونى وتلقى أسئلة الاختبار .