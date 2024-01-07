حياة كريمة تغير المنيا.. توسعات محطة المعالجة تخدم 4 قرى بملوى

المنيا - حسن عبد الغفار

تغير كبير تشهده قرى مركز ملوى جنوب محافظة المنيا ، منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وكانت قرية المعصرة اكبر شاهد على هذا التطور، من خلال المشروعات التى تم تنفيذها سواء نقطة اسعاف، سوق حضارى، مدارس، مكتبه محطة مياه طرق، انترنت وغيرها لتكون قرية نموذجية مع مبادرة حياة كريمة، ولتمتد تلك المشروعات إلى القرى والمدينة.

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن مركز ملوى يشهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى،والذى شرفت محافظة المنيا ومركز ملوى باستقباله لافتتاح مشروعات قرية المعصرة بالمركز، هذه المشروعات تمتد إلى مختلف القرى،وبينها مشروعات الصرف الصحى ومحطات المعالجة،ومحطات تنقية المياه.

وأضاف رئيس المركز ان من بين تلك المشروعات، مشروع توسعات محطة المعالجة بمدينة ملوى، والتى تقام على مساحة 18فدان، بطاقة انتاجية 20 /40 ألف متر مكعب فى اليوم و بتكلفة 218مليون جنية، وتخدم هذه المحطة مدينة ملوى و4 قرى أم ،وقد بلغت نسب التنفيذ بالمشروع 84٪.

واستطرد رئيس المركز قائلا،ليس ذلك فحسب بل هناك أيضا إنشاء محطة تنقية مياة مدينة ملوى والمأخذ (بطاقة انتاجية 450 لتر فى الثانية وبتكلفة 300 مليون جنية و تخدم تلك المحطة مدينة ملوى و8 قرى ام، وهذه المشروعات ستقوم بإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

فيما قال محمود عبد الواحد أحد الاهالى، ان مشروعات حياة كريمة، أعادت كرامة المواطن، فى القرى بمحافظة المنيا، والتى ظلت سنوات طويلة محرومة من الخدمات، ومع إنطلاق مبادرة حياة كربمة نشاهد خلايا من النحل تعمل ليل نهار من اجل الإنتهاء من المشروعات وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى، والمدارس والطرق ومكاتب البريد ومجمعات الخدمات التكنولوجية التى أنتهت محافظة المنيا من 32 مركزا منها، ويجرى العمل بكافة المشروعات.