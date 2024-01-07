حصاد المنيا 2023.. 6500 مشروع متنوع فى كافة المجالات بتكلفة 140 مليار جنيه

المنيا-حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا، من عام 2014 إلى 2023، مئات المشروعات القومية والخدمية، التى أعادت الحياة الكريمة لأبناء محافظة المنيا، تلك المشروعات التى وصل عددها إلى 6500 مشروع متنوع فى كافة المجالات، بتكلفة حوالى 140مليار جنيه، ومازالت العديد من المشروعات تجرى على أرض محافظة المنيا وسوف يتم الانتهاء منها قريبا.

فى قطاع القوى العاملة بتكلفة بلغت 46 مليون جنيه لصرف منح العمالة غير المنتظمة والتى ضمت 79 ألفا و144 مستفيدا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وعقود عمل للخارج لعدد 59 ألفا و165 مستفيدا.

أما فى قطاع المشروعات الصغيرة بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه، تمثلت فى إتاحة قروض صغيرة للشباب، لاقامة مشروعاتهم وذلك من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية وجهاز تشغيل شباب الخريجين والتى وفرت اكثر من 100 ألف فرصة عمل.

أما فى قطاع التعليم فقد تم تنفيذ 524 مدرسة بين انشاء واحلال وتجديد بتكلفة 3مليار جنية، تلك المشروعات التى ساهمت فى تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول والتى كانت صداع فى راس الاهالى، وكانت مطلبا هاما فى اللقاءات المجتمعية، لكن مع حياة كريمة وانشاء المدارس وتوسعتها، فقد تم القضاء على تلك المشكلة، ومازالت هناك مشروعات كبيرة يجرى العمل بها.

وهذا ما شهدته قرية ابوعزيز بابوقرقاص، والتى شهدت إنشاء مدرسة تعليم أساسى، لأول مرة، وكان انشاء تلك المدرسة مطلبا للأهالى، حفاظا على أرواح التلاميذ الذين كانوا يذهبون إلى القرى المجاورة، وعند دخول حياة كريمة القرية، تم الانتهاء من تلك المدرسة لتصبح عنونا للحياة الكريمة داخل القرية.

الأمر لا يتوقف عند التعليم بل أيضا التعليم العالى الذى شهد تطورا كبيرا وانشاءات كبيرة خلال الفترة الماضية، وتم تنفيذ 17مشروع بتكلفة 2مليار جنيه، منها مستشفى الكلى، ومبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعى وكلية الحقوق، ومبنى كلية دار العلوم.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى 192قرية و757تابع لها، بتكلفة حوالى 40 مليار جنيه، فى 5مراكز، هى ديرمواس وملوى، وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، واضافة مركزى سمالوط وبنى مزار بواقع 102قرية فى المرحلة الثانية.



جانب من مشروعات قومية فى مختلف القطاعات تزين المنيا



مشروعات المنيا



مشروعات قومية تزين المنيا