ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن رئيس قرية بوكيت باتوبوا فيردوس قوله : "الليلة الماضية، سُمع ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات مدوية، وشهد السكان ضوءًا أحمر يخرج من الحفرة عند قمة مارابى".

وأشار فيردوس إلى أن الثوران أعقبه شرارات مشتعلة بالإضافة إلى أصوات عالية طويلة الأمد، موضحا :" استمرت الأصوات لمدة 10 دقائق تقريبًا، حتى أن بعض القرويين شعروا بهزات تشبه الزلازل".

وطالب المواطنين بضرورة توخي الحذر، خاصة لأولئك الذين يقيمون عند سفوح البركان.

وفي الوقت نفسه، أشار مسؤول مراقبة البراكين المحلي، تيجو بورنومو، إلى أنه منذ أوائل ديسمبر من العام الماضي، ثار بركان جبل مارابي أكثر من 100 مرة.

وناشد الأشخاص المقيمين بالقرب من جبل مارابي التزام الهدوء لأن وضع البركان لا يزال عند مستوى التأهب، مما يعني أنه لا يزال يُسمح لهم بالقيام بأنشطة خارجية مع التحلي باليقظة.

وثار بركان جبل مارابي، الواقع في منطقتي أغام وتاناه داتار، بشكل متكرر منذ ديسمبر الماضي، مما أدى إلى سقوط 24 ضحية.