توفير خدمات طبية بمحيط كنائس الغربية خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. صور

سوهاج محمود مقبول

قام الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل الصحة والسكان بسوهاج، برافقه الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، وكان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس.

كما قام بزيارة مطرانية أخميم وساقلتة واستقبله نيافة الحبر الجليل الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة وقدم والوفد المرافق خلال الزيارة التهنئة للأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعياً الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الغالية بالخير والبركات، معرباً عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين مسلمين ومسيحيين مؤكداً اننا نسيج واحد ونعيش في حب ومودة دائماً معا.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، إن تلك المناسبات والأعياد هي فرصة للتأكيد على متانة وقوة وعمق علاقة المحبة والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن، ومؤكدا أن مصر تعتبر نموذجا فريدا في وحدة النسيج الوطني والذي مكنها دوما علي مر العصور من إحباط محاولات أهل الشر من النيل منها .

وفي السياق ذاته تفقد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الخدمات الطبية المقدمة بمحيط الكنائس وداخلها والتي تتضمن خدمات المبادرات الرئاسية وكذلك العيادات المتنقلة والطارئة.