تفاصيل استعدادات وزارة الرى لموسم الأمطار والسيول

كتبت ـ أسماء نصار

كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بسرعة تحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستهدفة للتقليل من أخطار السيول ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الأعمال، مع تحديث الدراسات الهيدرولوجية لمنشآت الحماية لتواكب التغيرات المناخية الراهنة والمستقبلية .



وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل استعدادات الوزارة لموسم السيول:



1- المرور على 117 مخر سيل بالوجه القبلى بأطوال إجمالية 318 كيلو مترا للتأكد من جاهزية هذه المخرات لاستقبال مياه السيول .



2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم .



3- يقوم مركز التنبؤ التابع للوزارة بدور هام من خلال رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.



4- تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات مائية .



5- أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم الانتهاء من 1627 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب وبتكلفة 6.70 مليار جنيه .



6- تم إنشاء 268 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.680مليار جنيه .



6- جارى إنشاء 70 عملا صناعيا أخرى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون متر مكعب وبتكلفة

1.330 مليار جنيه ، ومن المستهدف إنشاء 69 عملا صناعيا أخرى بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.61 مليار جنيه حتى عام 2024 .



7- فى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح تم إنشاء 1359 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب وبتكلفة 5 مليارات جنيه .



8- جارى إنشاء 20 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 9.50 مليون متر مكعب وبتكلفة 480 مليون جنيه .



9- تنفيذ 600 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.60 مليار جنيه .

